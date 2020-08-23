أشرف عقبة: إنفلونزا الشتاء ستسبب مشكلة بالتشخيص مع وجود كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الأرقام الخاصة بمصابي فيروس كورونا في الفترات الأخيرة مبشرة وتعطي انطباعا أن مصر استطاعت أن تقوم بعمل إنحصار لمعدل تفشي الوباء في مصر وهو نتيجة نجاح إجراءات نفذتها الحكومة والتزم بها المواطنون، معربا عن تمنيه بالتزام المواطنين أكثر الفترات المقبلة حتى تقل الأعداد أكثر من ذلك.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" أنه إذا استمر المواطنون في أساليب الوقاية من غسيل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وباقي الإجراءات الاحترازية، خصوصا أثناء تواجدهم في الأماكن العامة والمتنزهات والمنشآت والهيئات والالتزام بالفحص الحراري للمواطنين وتحديد الأعداد التي تدخل أي مكان حتى لا يكون هناك زحاما، بالإضافة لالتزام المواطنين بأساليب الوقاية.

وتابع عقبة أن شهور الشتاء يصحبها تغيرات في درجات الحرارة والرطوبة بجانب تواجد المواطنين بأماكن مغلقة بنسب أعلى ووجود الأنفلونزا الموسمية مع الوباء الحالي سيشكل بعض المشكلات في التشخيص والعلاج وزيادة الأعداد للمصابين، ناصحا المواطنين بمراعاة نفس أساليب الوقاية خصوصا وأن فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية فيروسات تنافسية ولهم نفس الأسلوب عن طريق الرزاز، ولذلك كل أساليب الوقاية ضروري الالتزام بها.

واستكمل عقبة أن الأنفلونزا الموسمية لابد من الحصول على مصل الأنفلونزا الفترة المقبلة خصوصا كبار السن ممن يعانون من الأمراض المزمنة لأن المصل من الممكن أن يحميهم من الإصابة.