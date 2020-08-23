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تمديد صلاحية تاشيرة الخروج والعودة المنتهية بالسعودية آليا بسبب كورونا

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الوطن
11:44 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا  عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة  بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي  وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت عن  أنه جارٍ التمديد آلياً صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا.

وقالت المديرية العامة للجوازات: إن ذلك سيتم تدريجياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد دعت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجميع إلى الحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

 

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