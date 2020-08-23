عدد وفيات كورونا حول العالم يتجاوز 800 ألف حالة

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، الأحد، بأنّ عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800 ألف حالة، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة والبرازيل والهند تأتي في الصدارة.

وبحسب الإحصاء الذي يستند إلى بيانات من الأسبوعين اللذين انتهيا الجمعة، فإن ّ نحو 5900 شخص في المتوسط يموتون كل 24 ساعة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19. ويعادل هذا 246 شخصا في الساعة أو شخصا واحدا كل 15 ثانية.

ويسير معدل الوفيات بنحو ثابت، حيث استغرق 17 يوما للانتقال من 700 ألف إلى 800 ألف حالة وفاة، وهو ذات الوقت الذي استغرقه للانتقال من 600 ألف إلى 700 ألف حالة.

وتجاوزت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة 170 ألف حالة وهو الأعلى في العالم. وفي حين تراجع عدد الحالات الجديدة عن الذروة التي بلغها في يوليو، فالولايات المتحدة لا تزال تشهد أكثر من 360 ألف حالة جديدة في الأسبوع.

وفي الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تخطت أعداد الوفيات 50 ألف حالة بكوفيد-19 يوم الاثنين بعد 5 أشهر من إعلان البلاد، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

والهند هي ثالث دولة بعد البرازيل والولايات المتحدة تسجل أكثر من مليوني إصابة. ويصل معدل الوفيات لديها إلى 1.9% وهو منخفض نسبيا بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.5% ولكن قد يكون ذلك بسبب عدم التسجيل. ويبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل 3%.

ودقّ خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن عدم وجود خطة منسقة للبرازيل والولايات المتحدة لمكافحة الجائحة، حيث يركز العديد من المسؤولين على إعادة فتح المدارس والشركات، ما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي المرض.

وفي الثامن من أغسطس تجاوز عدد الوفيات في البرازيل جراء المرض 100 ألف، ويواصل ارتفاعه بعد أن أعادت معظم المدن البرازيلية فتح المتاجر والمطاعم رغم أنّ الوباء لم يصل إلى ذروته بعد.