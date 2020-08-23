التعليم العالي تبدأ التجارب السريرية للقاح كورونا على 100 متبرع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة بدأت قبل أيام التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا الذي تم الانتهاء من تحضيره، مشيرا إلى أنّ اللقاح واحدا من 4 حضرها علماء المركز القومي للبحوث منذ بدء إعلان ظهور فيروس ظاهرة كورونا.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ التجارب الإكلينيكة السريرية تجرى على 100 متبرع بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتم من خلال حقن المتبرع باللقاح والانتظار 48 ساعة تحت الملاحظة لمتابعة ظهور أي أعراض، وبعد الـ48 ساعة يتم عزله 14 يوما، للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح، ثم البدء في المراحل الأخرى له.

ولفت إلى بدء التجارب الإكلينيكة فور موافقة لجان الأخلاقيات على اللقاح المحضر، موضحا أنّ المرحلة الأولى للتجارب تهدف للتأكد من عدم وجود أضرار على المتبرعين أو أعراض جانبية من استخدام اللقاح، تعقبها مرحلة التجربة على مئات المرضى، ثم مرحلة التجربة على آلاف المرضى.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ العمل يجري على قدم وساق فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات المتعلقة بكورونا، لافتا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أنّ اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي.

وأشار عبدالغفار إلى أنّ الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وتحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، وجار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.