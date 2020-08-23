صناعة الألياف الكيماوية بالصين تسجل انكماشا بالإيرادات في النصف الأول من 2020

أظهرت البيانات الصادرة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الألياف الكيماوية في الصين سجلت إيرادات وأرباحا منخفضة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات الألياف الكيماوية الكبرى، التي تتجاوز ايرادات التشغيل السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.89 مليون دولار أمريكي)، انخفضت بنسبة 18.38 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 349.36 مليار يوان.

وزاد الانكماش بنسبة 6.98 نقطة مئوية عن الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقلصت أرباح هذه الشركات بنسبة 41.48 في المائة لتصل إلى 7.23 مليار يوان عن نفس الفترة من العام الماضي، مع تراجع الانخفاض بمقدار 20.44 نقطة مئوية مقارنة مع الانخفاض في الربع الأول.

وذكرت الوزارة أن انتاج صناعة الألياف الكيماوية في الصين انخفض بنسبة 0.98 بالمائة إلى 28.11 مليون طن في النصف الأول، مع تقلص التراجع بنسبة 8.98 نقطة مئوية مقارنة مع الانخفاض في الربع الأول.