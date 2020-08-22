مرسيدس AMG تعزز توسع شبكة مبيعاتها في الصين بافتتاح AMG Experience 

توسّع شركة مرسيدس AMG شبكة مبيعاتها بتنسيق جديد لتجربة العملاء الفاخرة، تضع مرسيدس AMG معيارًا جديدًا للمنتج وتجربة العلامة التجارية من خلال أول مركز خبرة لها في أي مكان في العالم.

حيث أعنت الشركة عن افتتاح مركز AMG Experience الجديد لها في الصين ويقع مركز الجديد على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من شنغهاي ، ويحتل مساحة تبلغ حوالي 1305 مترًا مربعًا بجوار حلبة تشجيانغ الدولية مباشرةً.

يوفر تنسيق AMG الحصري اثني عشر مجالًا وظيفيًا وأربع مناطق للعرض على طابقين ، مما يضيف ما يصل إلى علامة تجارية وتجربة منتج شاملة للغاية ويسمح للزوار باكتشاف الجوانب العديدة لأداء القيادة بأنفسهم.

وتوفر صالة العرض الموجودة في الطابق الأرضي نظرة ثاقبة على تاريخ مرسيدس- AMG، ويمكن استكشاف المركبات والتقنيات المعروضة هنا في شكل تناظري وكذلك رقميًا باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

يتوفر خبراء AMG المدربين تدريباً خاصاً لتقديم معلومات مفصلة وإرشادات فردية، إذا أعرب العميل عن اهتمامه بالشراء ، فسيتم الاتصال بأقرب شريك تجزئة لـ AMG.

كما تم تعزيز المرافق المعروضة من خلال "Café63" ، وهي صالة ومجموعة حصرية من إكسسوارات نمط الحياة عالية الجودة المتوافرة في متجر AMG. علاوة على ذلك، يمكن استخدام المنطقة بأكملها كموقع للحدث ، حيث يمكن تهيئتها بمرونة. تؤدي السلالم إلى منطقة التجربة التفاعلية في الطابق الأول.

يمكن لعشاق رياضة السيارات تجربة محاكيات السباق وتطبيقات الواقع المعزز هنا ، وهي من بين النجاحات التي حققتها فرق سباقات العملاء من AMG.

وتعد فرصة تجربة مجموعة سيارات AMG على حلبة السباق ، بالتعاون مع أكاديمية AMG لتعليم قيادة السيارات والمدربين المؤهلين ، هي السمة التي تتوج تجربة العملاء وتمثل عرض البيع الفريد لهذا الشكل الجديد.

تتوفر مجموعة كبيرة من المركبات التي تضم أحدث الموديلات لاختبار القيادة وأحداث القيادة على حلبة بطول 3.2 كيلومتر، ويشمل أيضًا سيارات السباق GT3 و GT4 ، ويمكن للزوار تجربة السحر الحقيقي لسباق السيارات.

ومع 120 مركزًا للأداء من AMG ومراكز AMG التجارية الحصرية في بكين وشنغهاي ، يتمتع السوق الصيني بشبكة مبيعات متطورة تمثل عاملاً رئيسياً في نجاح أهداف نمو العلامة التجارية.

وكركيزة ثالثة للوجود الفعلي للعلامة التجارية، يوفر مركز AMG Experience الجديد زخمًا استراتيجيًا للتطوير المستقبلي للعلامة التجارية وللفرص المرتبطة بها للاستفادة من إمكانات المبيعات الإضافية.