ذكرى واحدة لوفاة زعيمين: سعد زغلول والنحاس رفيقان في النضال والوفاة

في يوم واحد ومع اختلاف السنة رحل زعيما حزب الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس، الأول غيبه الموت في 23 أغسطس عام 1927، ولحق به الثاني عام 1965 بعد رحلة طويلة مليئة بالكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي.

لم يتشارك زعيما الوفد في تاريخ الوفاة فحسب، بل خاضا معا مسيرة طويلة في النضال الوطني ونفيا خارج البلاد معا، وأسسا حزب الوفد الذي تسلم النحاس راية قيادته من سعد بعد وفاته 1927 قبل أن يجمعهما القدر المشترك ويلحق به في نفس اليوم 1965.

ويقول وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القدر قد جمع رحيل زعماء الوفد في توقيت واحد، ليس اعتباطا وإنما لحكمة بالغة، حتى يقترن اسم الوفد بهم أبد الدهر.

ويضيف زين الدين لـ"الوطن" أن زعماء الوفد ليسوا كأي زعماء أو مناضلين اهتموا بقضايا الوطن والمواطن، إنما هم من التف حولهم المصريون من أجل الاستقلال الوطني، وطرد المستعمر البريطاني.

ويرى أن سعد زغلول ورفاقه خاضوا معارك نضالية واسعة، وأشعلوا أهم ثورة شهدها التاريخ، هي ثورة 1919، تلك الثورة التي غيرت مجرى التاريخ المصري والعربي، وكانت البداية الحقيقية لطرد المستعمر البريطاني.

ويشير زين الدين إلى أن تاريخ سعد زغلول طويل وممتد، ويأتي من بعده الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس أو ما يطلق عليه نبي الوطنية ليستكمل مسيرة سعد، ويعلن الكفاح المسلح ضد بريطانيا العظمى لطرد المستعمر الغاشم بعد إلغائه معاهدة 1936.

ويوضح أنه بعد وفاة سعد عام 1927، كان الوفد في حاجة شديدة لزعيم جديد يخلف الزعيم الراحل، ورغم محاولة الإنجليز بكل قوتهم منع مصطفى النحاس من تولي قيادة الوفد، وقيام المقربين من الاحتلال بالترويج لأفكار واقتراحات متنوعة، كلها تخدم فكرة استبعاد النحاس لكنه تولى الزعامة رغم أنفهم واستكمل مسيرة سعد بروح سعد.