بدء توافد الشباب الوفدي على ضريح سعد زغلول لإحياء ذكرى رحيله

بدأ، قبل قليل، توافد عدد من الشباب الوفديين من مختلف المحافظات على ضريح سعد زغلول الكائن بمنطقة وسط القاهرة لإحياء الذكرى الـ 93 على رحيله.

وحرص شباب الوفد الذين يتوافدون لزيارة ضريح سعد زغلول على حمل الأعلام المصرية وعلم الحزب الذي يحمل شعار الهلال يحتضن الصليب.

ومن المقرر أن يعقب زيارة ضريح سعد زغلول زيارة أخرى لضريح مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين في منطقة البساتين الذين تصادف رحيلهم جميعا في شهر أغسطس.

يذكر أن سعد زغلول رحل في 23 أغسطس عام 1927، ورحل مصطفى النحاس في نفس اليوم عام 1965، كما رحل فؤاد سراج الدين 9 أغسطس عام 2000.

وقال حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب، إن الزعماء الثلاثة كانوا سببًا في وحدة الشعب المصري وتماسكه على هدف واحد هو مصلحة الوطن والدفاع عن أراضيه وحماية أمنه، ونيل الاستقلال التام.

وأضاف بكر على هامش زيارته لضريح سعد زغلول، أن زعماء الوفد كانوا الركيزة الأساسية التي التفت حولها الشعب في ثورة 1919 لمساندتهم في مطالبهم بالاستقلال بعدما شهدت المواقف إخلاصهم ووطنيتهم، فاستطاعوا جمع أكثر من 3 مليون توكيل للتحدث باسم المصريين والدفاع عن حقوقهم.

وتابع أن زعماء الوفد قدموا أرواحهم من أجل الوطن، فكانوا مثلًا وقدوة للنضال والكفاح، ونحتاج أن نستلهم هذه الروح في ظل الأوضاع المحيطة الإقليمية والدولية.