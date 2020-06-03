رصف شارعي سعد زغلول والحرية وتطوير ميدان المحطة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء أمس، تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بمدينة المنيا، وذلك للتعرف على نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس إيهاب طه، ممثلًا لجهاز الخدمة الوطنية، والمهندس بهاء محمد مدير الهيئة العامة للطرق بالمنيا، والمهندسة سيسيل ميخا مدير المشروعات بمديرية الطرق بالمنيا.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف شارعي سعد زغلول، والحرية، بمدينة المنيا ضمن الخطة الاستثمارية التي ينفذهما جهاز الخدمة الوطنية تحت إشراف مديرية الطرق.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتيسير حركة المرور للسيارات، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، واستغلال أوقات الحظر في انجاز الاعمال ، مع ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة في عمليات الرصف.

ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبي الطريق العام بمنطقة الفولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور، للتقليل من حدة الازدحام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، خاصة وقت الذروة.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير ميدان المحطة، ضمن خطة تطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وشدد المحافظ على القائمين بالأعمال على ضرورة مراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير وكذلك المساحات المخصصة للطريق ومرور السيارات والمارة وتزيينه بشكل جمالي، يليق بتاريخ وعراقة محافظة المنيا، باعتباره الميادين الرئيسية والحيوية بالمدينة نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، ولكونه يستقبل الوافدين للمحافظة عبر محطة السكك الحديدية.