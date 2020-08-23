برلماني يتهم جامعة كفر الشيخ بالتنمر على طالب رفضته كلية التربية

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة محاكمة المسؤول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ لارتكابه جرما أخلاقيا بعد رفضه لطالب يرغب في الالتحاق بسبب "شكل وجهه" بالرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية والمهاراتية، متهما جامعة كفر الشيخ بالتنمر ضد هذا الطالب.

وأكد "زين الدين" في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه سوف يطالب باستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى البرلمان لمعرفة جميع تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة، خاصة أن الوزير لم يتحرك بشأنها وظل صامتا رغم انتشارها عبر مختلف وسائل الإعلام كما أن رئيس جامعة كفر الشيخ ظل صامتا وكأنه غير موجود ولايسمع ولايرى ولايتكلم.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين بتغليظ عقوبة التنمر لما يلحق الأفراد من أذى نفسي وضياع المستقبل بسبب الجهل والتخلف السائد وتدشين حملات إعلامية مكثفة بمخاطر التنمر لنبذ سلوك استعراض القوة ورفض الآخر بحجة الاختلاف، إضافة إلى نشر ثقافة الخصوصية وعدم انتهاك حقوق الغير في العيش بكرامة ومساواة وطالب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سرعة التدخل لإرغام جامعة كفر الشيخ ورئيسها ليس بقبول الطالب بكلية التربية الرياضية ولكن بالاعتذار الرسمي له.