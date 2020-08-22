أحمد عمر صاحب واقعة التنمر: محافظ كفر الشيخ قال لي "ثق بنفسك"

التقى الطالب أحمد غريب عمر، صاحب واقعة التنمر أثناء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ بمحافظ كفر الشيخ، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالود والمحبة.

وأضاف "أحمد" أن المحافظ طالبه بأن يثق بالله وفي نفسه وقدراته، وحفزه على مواصلة الجهد نحو تحقيق أحلامه، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات سواء من الجامعة أو من الناس أو الإعلام، موضحاً أنه يحترم كل الآراء ومنها رأي عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

تابع، "أنا وصلت صوتي للناس وأزمتي بتكرر علطول وأنا نفسي تخلص، وإن شاء الله هكمل تعليمي في أي كلية، وفي منح معروضة عليا".

وروى شاب يدعى أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، واقعة تنمر تعرض لها خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

وشرح الشاب ماحدث له خلال منشور تداولته العشرات من مجموعات موقع "فيس بوك" في كفر الشيخ، قائلا "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وأدخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيه الأول غير الورق اللي صورته وبعد كده دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، اقف على مشط رجلك ونط، اقعد واقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".

وردّ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهام شاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال دسوقي لـ"الوطن" إن "الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد"، مشيراً إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.