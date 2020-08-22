ضحية التنمر بكفر الشيخ: وُلدت بشفة أرنبية.. وطبيب قال لي "شكلك مش لايق"

قال أحمد عمر، ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ، إنه حصل على 72% في الثانوية العامة لأسباب نفسية مر بها أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية طب أسنان لكن الحظ لم يحالفه، ثم عّكف على التقدم في الاختبارات المؤهلة لكلية التربية الرياضية.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تجاوز الاختبارات مع زملائه، ثم قام بخلع الكمامة التي كان يرتديها خلال اختبار الضغط، كي يستطيع التنفس، ولكن الطبيب المشرف على الاختبارات لاحظ وجهه، وتحدث معه بعد مناقشة زميله الطبيب الآخر وسأله عن حالته، وبعدها طلب منه ارتداء ملابسه والعودة لمنزله.

وأوضح ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ، أنه خلال مغادرته لمكان الاختبارات كان يشك أن سبب رفضه هو "الشفة الأرنبية" التي يعاني منها، رغم أنه مولود بحالته الحالية، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من العمليات الجراحية، وتتبقى عملية أخرى.

وأشار إلى أنه ذهب لشقة شقيقته بعد العودة من الاختبارات، وكان يتوقع التضامن الكبير معه على السوشيال ميديا، ولكن أحد الأطباء قاله له "شكلك مش لايق".

وذكر أن رغبته الأولى كانت كلية طب الأسنان، والثانية كانت كلية التربية الرياضية، والثالثة لم يحددها بعد.