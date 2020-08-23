إعفاء الأهلي والزمالك من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز

منح قانون الرياضة الجديد، عددًا من الامتيازات والإعفاءات للأندية الرياضية، ومن بينها "الأهلي والزمالك"، باعتبارها هيئات رياضية غير هادفة للربح، وعلى الدولة دعمها، خصوصًا أن الدستور نص صراحة على ضرورة تشجيع ممارسة الرياضة.

ونصت المادة 84 من الدستور على: "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".

قائمة الإعفاءات تشمل الضرائب العقارية

وترصد "الوطن" أبرز الإعفاءات الممنوحة للهيئات الرياضية التي تضم الأندية الرياضية المختلفة ومن بينها "الأهلي والزمالك" في السطور الآتية كالآتي:-

- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها التي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية.

- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسري عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بوسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.