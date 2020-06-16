وزير الرياضة: عدم التزام الأندية بالإجراءات الوقائية يتسبب في غلقها

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه وضع خطة خاصة لعودة أنشطة الدوري طبقا لدراسة أعدها اتحاد الكرة بحيث تكون الفترة من 20 يونيو لـ 25 يوليو لإعداد وتدريب الأندية لتبدأ منافسات الدوري 25 يوليو المقبل، مشددا على أن الأندية التي لن تلتزم بالإجراءات الوقائية والصحية قد تصل العقوبة للغلق: "دي مسؤولية مجالس الإدارات تطبيق والالتزام بأخذ كافة التدابير الاحترازية"، لافتا إلى أن منظمة الصحة أوصت بالرياضة والتغذية السليمة.

وأضاف "صبحي"، خلال حوار ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع على فضائية، "mbc مصر 2"، أنه عند حدوث أي زيادة في الحالات بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى الإغلاق، منوها إلى "قمنا بالإسراع في الدعم لكل الهيئات لكن مع طول الفترة أصبح هناك تردد وأصبح هناك استغناء عن بعض العمالة، كما تم عمل دعم لقطاعات الأندية سريعًا حتى للأندية الكبيرة لأنها أكثر تضررًا نظرا لامتلاكها عدد عمالة أكبر"، لافتا لدعم الوزارة لكل أندية مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن خطة الوزارة لعودة عمل الأندية الصحية تتضمن تجهيز أوضاعها من 1 لـ 15 يوليو، من حيث الاتصال بأعضائها للتواصل معهم، كما أن الساعة التدريبية ستضم كثافة معينة، والتباعد بين الأجهزة المتواجدة طبقا للإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة، كما أنه لابد من تواجد مسؤول صحي، إضافة لتوعية العاملين المتواجدين بضرورة التطهير المستمر، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.