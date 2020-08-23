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العثور على جثة شاب مذبوحا في القليوبية.. والتحريات: حادث سرقة

كتب:

حسن صالح
01:25 م | الأحد 23 أغسطس 2020
جثة

جثة

تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه مذبوحا في منزله بقرية الشيخ سند دائرة مركز شبين القناطر.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص يدعى "ج ا"، 28 سنة، مذبوحا في منزله بقرية الشيخ سند دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بعد أن طلق زوجته، ورجحت الأجهزة الأمنيه أن جريمة القتل بدافع سرقة المواشي التي يمتلكها المجني عليه.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. وجرى تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

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