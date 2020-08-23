"معلومات الوزراء": العمال كبار السن يخشون على صحتهم بسبب كورونا

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن الكثير من العمال كبار السن يخشون على صحتهم نظرا لكونهم الفئة الأكثر عرضة للآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في العدد الرابع من سلسلة: "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد"، والذي يُصدره "معلومات الوزراء"، لتسليط الضوء على تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ حيث ركز "العدد الرابع" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.

وأشار "الجوهري"، إلى أن "مخاوف العمال" ستدفع عددا منهم للتقاعد، وهي الفئة الأكثر خبرة، ما سيدفع لتعيين عمال صغار السن بأجور أقل، مما يؤدي لخفض تكاليف العمل.

وتابع: "في حين يرغب أصحاب العمل في الاحتفاظ بالعمال الأكثر خبرة، الأمر الذي يدفعهم لتقديم المزيد من الحوافز لإثنائهم عن التقاعد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف".