عاجل.. "معلومات الوزراء": مصر من أكبر الأسواق الناشئة عالميا

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن مصر من أكبر الأسواق الناشئة عالميا، حسبما تذكر مؤسسة فيتش سوليوشنز في أحدث تقاريرها.

ونقل "المركز"، عن تقرير "فيتش"، في إنفوجراف نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل تحت عنوان "مصر في معلومة"، قولها: "مصر من أكبر الأسواق الناشئة عالميا؛ نظرا لما لديها من مميزات استثمارية، أهمها توافر عمالة ماهرة تُسهم في جذب الاستثمارات للصناعات التحويلية، كصناعة الأغذية والمنسوجات".

وتابع: "وفقًا لأحدث تقارير مؤسسة فيتش سوليوشنز في الربع الرابع 2020: مصر واحدة من الأسواق الناشئة الرئيسة القليلة في العالم التي ستحافظ على معدل نموها الإيجابي رغم الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا متفوقة على معظم الأسواق الناشئة الرئيسة الأخرى".