ضبط مدرس حول شقته لـ"سنتر" دروس خصوصية بأسيوط

ألقى فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط، القبض على "م أ "معلم لغة إنجليزية، أثناء إعطائه دروس خصوصية داخل شقة بحي غرب أسيوط.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، أكدتها التحريات مفادها قيام "م أ " بإدارة شقة وتحويلها لسنتر للدروس الخصوصية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية وبمداهمة الشقة وجد فيها 43 طالبا بالثانوية العامة، وبسؤال الطلاب أكدوا ما جاء بالتحريات وأنهم موجودين لأخذ درس في مادة اللغة الإنجليزية وجرى صرفهم جميعا من مكان الواقعة.

وجرى إلقاء القبض على المدرس، وتحرير المحضر اللازم، وجار إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.