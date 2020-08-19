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محمود مسلم

إخلاء سبيل مدرس متهم بتقديم دروس خصوصية في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
11:23 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، إخلاء سبيل مدرس بعد ضبطه أثناء إعطاء دروس خصوصية للطلاب داخل مركز تعليمي. 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد شن اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، بمشاركة قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الترخيص بالمجلس، وبحضور مأمور مركز شرطة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية، وتحرير محضر برقم 4811 جنح أمن دولة طوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المدرس وإحالته للنيابة. 

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