عاجل.. التنمية المحلية تغلق 2700 سنتر دروس خصوصية: لن نسمح بها مجددًا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ سناتر الدروس الخصوصية ممنوعة بقرار من وزير التعليم علاوة على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن" أنَّه لن يسمح بفتح أي سناتر دروس خصوصية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق أكثر من 2700 مركز وسنتر للدروس الخصوصية وكان النصيب للقاهرة الكبرى وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا فلم تعد هناك سناتر تعمل حاليا.

ودعا "قاسم"، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سناتر تعلن عن فتح أبوابها للطلاب حيث سيتمّ اتخاذ اللازم بغلق السنتر وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق، مؤكّدًا أن الحي لا يتوانى عن شن حملة بمشاركة قسم الشرطة ومسؤولين من التربية والتعليم للتصدي للسناتر.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنَّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية.