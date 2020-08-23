6 أعوام من التطوير والتجديد لوزارة الأوقاف خلال عهد السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وعرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجّه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

كما تابع الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجّه السيد الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراء أو تأجيرًا.

كما عرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف في مجال العمل المشترك لبناء الشخصية الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة كوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للإعلام، حيث وجّه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتناغم بين تلك المؤسسات فيما يتصل بهذا المجال الحيوي.

كما استعرض وزير الأوقاف أيضًا خطة الوزارة في مجال عمارة المساجد، سواء بالإحلال والتجديد والصيانة والتجهيز، كما اطلع السيد الرئيس على جهود الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع، بما في ذلك تطوير مشروع صكوك الأضاحي الذي من شأنه تعظيم الثواب والنفع، حيث أشار السيد الوزير إلى تخصيص موارد مالية في موازنة العام الجاري للصناديق الداعمة لمجالات الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق إيمان الوزارة بأهمية تعزيز المشاركة والخدمة المجتمعية.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلة نوعية في مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الالكترونية.وبحسب الوزارة.

فقد شهدت خلال 6 سنوات من عهد الرئيس السيسي، افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة بالعالم، وإنفاق 6 مليارات في عمارة بيوت الله، ونشر أكثر من 150 مؤلفا ومترجما لنشر الفكر الوسطي، وافتتاح 1200 مدرسة قرانية و303 مدرسة علمية جديدة، وحدوث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الدعوة الإلكترونية، وانفاق مليار وستمائة مليون في مجال البر وخدمة المجتمع.

وأضاف بيان سابق للوزارة، أن جري تمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وتعظيم جميع موارد الوزارة بأرقام غير مسبوقة، وإنجاز 16041 وحدة سكنية وإدارية زادت عن ملياري جنيه، منها 12598 وحدات إسكان اجتماعي، وعمل أكبر أطلس في العالم لحفظ أموال الوقف.

وبلغ عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" نحو 25 مليون زائر، كما بلغ عدد المتابعين لصفحة وزارة الأوقاف على "فيس بوك" 1,163,443.

وأنشئت قناة منبر التجديد على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019، وبلغ عدد المشتركين فيها 7470 مشتركًا.

وأطلق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى 12650 زائرًا، كما تم إطلاق صفحة "وعي" عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع، وقد بلغ عدد المتابعين لها 1400 متابع، وكذلك تم إطلاق دورة الفكر المستنير الالكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي "الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية".

وأتاحت الوزراة 13 محاضرة مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقنواتها المرئية والمسموعة، كما تتاح المادة العلمية مكتوبة على صفحة الفيس بوك "وعي".

ودشنت الوزارة الكتاب المرئي والمسموع والمقروء وبلغ عدد الحلقات التي تم تسجيلها 21 حلقة، كما تم إطلاق قناة "منبر التجديد" الصوتية على الساوند كلاود، وتم نشر 37 مقطعًا صوتيًّا، وبلغ عدد المشاهدات 6000 مشاهدة.

كما تم إطلاق قناة "منبر التجديد" الصوتية على التليجرام، وبلغ عدد المشاهدات 50 ألف مشاهدة، كما تم إطلاق تطبيق "وعي" لأجهزة الأندرويد، وتم نشر 32 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ونشرت الوزارة 7 رسائل دعوية بعنوان: رسائل الأوقاف المترجمة للعالم، باللغات الأجنبية المختلفة، ونشر 76 كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و79 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، كما نشرت عددا شهرا رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي "منبر الإسلام" و"الفردوس" الكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما تم نشر 32 كتابًا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية.