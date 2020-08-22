الأوقاف تبحث استعدادات أول صلاة جمعة منذ كورونا: إجراءات احترازية بالمساجد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، قيادات الدعوة بالإسكندرية ومطروح، وذلك لمناقشة الاستعداد لصلاة الجمعة القادمة، مشددًا على عدم فتح أي مسجد غير تلك المساجد التي تحددها كل مديرية من المديريات لإقامة الجمعة بها.

وطالب الوزير باختيار المساجد التي يتأكد للمديرية إحكام السيطرة عليها في تطبيق إجراءات التباعد والإجراءات الوقائية والاحترازية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه فتح أي مسجد غير مصرح بفتحه من المديرية أو فتح أي زاوية بالمخالفة لتعليمات المديرية.

وعلى صعيد أخر، توزع الوزارة غدا 15 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: المنيا والفيوم وبني سويف والقاهرة، بواقع 4 طن لكل من محافظات : (المنيا والفيوم وبني سويف ) و (3) طن لمحافظة (القاهرة ) ، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 254 ألف كيلو من اللحوم بجميع المحافظات.

وأكدت غرفة عمليات الوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع من سيتم التوزيع عليهم، فنحن جميعًا في خدمتهم، وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.