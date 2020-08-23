لقاء الخميسي عن رغبة شويكار تجسيدها قصة حياتها: فرحانة بس الموضوع صعب

علقت النجمة لقاء الخميسي على ما أعلنه محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، بشأن رغبة الفنانة الراحلة شويكار في تجسيدها لقصة حياتها، لإيمانها بموهبتها وتتبعها لخطواتها الفنية منذ مرحلة البدايات.

وقالت "لقاء" لـ"الوطن" إنها التقت شويكار وقت عرضها لمسرحية "تحت نشوف مأساة بالطبع لأ" للمخرج خالد جلال، وتأليف لينين الرملي، حيث حضرت الفنانة الراحلة للعرض وقتها وأبدت إعجابها الشديد بمستواها الفني.

لقاء لـ"الوطن": شويكار شبّهتني بنفسها بعد مشاهدتها لمسرحية "تحب نشوف مأساة بالطبع لأ"

وكشفت لقاء عن كواليس الحوار الذي دار بينها وبين شويكار عقب انتهاء العرض قائلة: "قبلتني وحضنتني وقالت لي: (أنتي بتفكريني بنفسي أوي وأنا صغيرة، دمك خفيف ولذيذة وبتعرفي تغني وترقصي)، حيث سعدت حينها بكلامها لكونه أتى من فنانة كبيرة بقيمة شويكار".

وشددت على عدم تطرق شويكار معها في الحديث حينها عن تجسيدها لقصة حياتها من عدمه، ولكنها سعدت بثقة الأخيرة فيها من تصريحات نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وعن موقفها من تجسيد قصة حياة الراحلة بعد إبداء الأخيرة رغبتها في ذلك قبل وفاتها، ردت لقاء قائلة: "لا أدري، فلم يخطر علي ذهني أن أجسد قصة حياة نجمة في وقت من الأوقات، وبالتالي لا أملك إجابة عن هذا السؤال لأن الموضوع نفسه ليس هيناً بالمرة".

يذكر أن نجل فؤاد المهندس كشف عن حديث شويكار معه بشأن لقاء الخميسي قبل وفاتها بفترة وجيزة، مضيفاً أن الراحلة كانت تؤمن بموهبة الخميسي في تجسيد قصة حياتها، وقدرتها على تجاوز أي صعاب تواجهها إبان تجسيدها للدور.

وتوفيت شويكار قبل أسبوعين إثر انفجار مرارتها داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر يناهز 82 عاما.