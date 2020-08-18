ابنة عبدالمنعم مدبولي تنشر صورة نادرة تجمع والدها بـ شويكار

نشرت أمل ابنة الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولي، عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك"، صورة نادرة تجمع والدها مع الفنانة الراحلة شويكار.

ونعت "أمل" الفنانة شويكار معلقة على الصورة: "يعني خلاص كل الناس الحلوة رحلوا عنا ألف رحمة نور".

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، وقالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".