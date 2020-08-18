رئيس التحرير

محمود مسلم

ابنة عبدالمنعم مدبولي تنشر صورة نادرة تجمع والدها بـ شويكار

أمل مدبولي: كل الناس الحلوة رحلوا عنا

كتب:

حاتم سعيد حسن
09:05 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
شويكار

شويكار

نشرت أمل ابنة الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولي، عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك"، صورة نادرة تجمع والدها مع الفنانة الراحلة شويكار.

ونعت "أمل" الفنانة شويكار معلقة على الصورة: "يعني خلاص كل الناس الحلوة رحلوا عنا ألف رحمة نور".

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، وقالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

اقرأ المزيد:

طارق الشناوي لـ"الوطن": شويكار كانت إحدى بطلات مسرحية "ريا وسكينة"

طارق الشناوي لـ"الوطن": شويكار غيرت مفهوم الكوميديا النسائية

الجميلة «شويكار»

شريف منير يرثي شويكار بمقطع فيديو من لقاء تلفزيوني جمعهما

رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع شويكار: أحن فنانة اشتغلت معاها

حسام داغر: جمال الدنيا نقص منه حتة برحيل شويكار