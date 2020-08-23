شروط حصول المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص على العلاوات الخمس

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية، لافتا إلى أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص، وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد خلال اجتماعه مع عدد من الصحف أنه تواصل مع كل المؤسسات الصحفية لمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوت بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.

وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قرار بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة، خصوصا وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.