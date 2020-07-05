إذا كنت من غير مستحقي العلاوات الخمس.. خطوات تقديم التظلم

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات مضافا إليها العلاوات الخمس بأثر رجعي، بقيمة 35 مليار جنيه، وصرفها على دفعات كل 4 أشهر، بدءُا من العام المالي 2020-2021.

وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن موقف صاحب المعاش من العلاوات الخمس، وظهر لعدد كبير أنّهم من غير مستحقي المعاش، وأعلنت الوزارة إمكانية التظلم لبحث الملف مرة أخرى، لبيان مدى استحقاق صارف المعاش، وتستعرض "الوطن" الخطوات في السطور التالية..

التظلم للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات

تبدأ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات استقبال التظلمات للأشخاص الذين استعلموا عن مدى استحقاق العلاوات الخمس ووجدوا أنّهم غير مستحقين، بداية من بعد 12 يوليو، بعد انتهاء صرف المعاشات للمستحقين.

ويمكن لصاحب المعاش تقديم تظلم للهيئة عن طريق الصندوق التابع له أو مكتب التأمينات، لإعادة النظر في حساب العلاوات.

الاتصال بالرقم الساخن

يمكن تقديم التظلم عن طريق الاتصال بالخط الساخن للهيئة على رقم 16217، خلال ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساءً.

سيطلب منك الرقم القومي، والرقم التأميني، وسيتم تقديم طلب إعادة فحص ملف صاحب الشكوى للتأكد من أحقيته للعلاوات.