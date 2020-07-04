وزيرة التضامن: حسم حقوق الصحفيين من العلاوات الخمس قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات أثنوا على قرار الرئيس السيسي بصرف العلاوات الخمس وزيادة المعاشات 14%، وهي زيادة سنوية طبقا للقانون ولكن حسابيا كانت من المفترض أن تكون اقل من 10% لأن نسبة التضخم أقل من 10% ولكن سياسات الدولة منذ سنوات تتبع سياسات الاحتواء والحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وأضافت "القباج" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى ضخ الكثير من الأموال هذا العام تقترب من 60 مليار جنيه زيادة عن المصروفات السنوية أو الزيادة السنوية التي تصرف كمستحقات لأصحاب المعاشات، منهم 35 مليارا للعلاوات الخمس، و25 مليارا قيمة الزيادة السنوية بنسبة 14%.

وأوضحت أنه حدث نقاش أخير حول القطاع الخاص، لافتة إلى أن كل ما هو مستحق ستصل له حقوقه في أسرع وقت ممكن، وعلى رأسهم المؤسسات الصحفية، وبعض شركات القطاع الخاص، "ما بينا حوار وفيه لجنة فنية قانونية بتجتمع تعقد اجتماعاتها في هذه الأيام لحسم الموضوع بالكامل"، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من العلاوات الخمس 2.4 مليون ولكن عدد المستفيدين من الزيادة السنوية هم جميع أصحاب المعاشات حوالي 10 ملايين مستفيد.