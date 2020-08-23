أحمد الفيشاوي عن أغنية 30 مارس مع "عفروتو": استنوا

طالب الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بانتظار أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "30 مارس".

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له بصحبة عدد من الشباب، معلقًا عليها "استنوا أغنية 30 مارس .. مروان موسى وعفروتو".

ويصور الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم 30 مارس، بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، إنجي المقدم، صبري فواز، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.

ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانة نيللي كريم، والتي صورت مشاهدها في فيلم "30 مارس" والتي جمعتها بالفنان أحمد الفيشاوي داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وتظهر نيللي كريم، كضيفة شرف في الفيلم، حيث يقتصر ظهورها على عدد قليل من المشاهد، حيث رحبت بهذا الظهور تقديراً للمنتجة الراحلة مي سحال، التي فارقت دنيانا العام الجاري، باعتبار أن هذا الفيلم يمثل عودة لكيان الأخيرة في الإنتاج.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل، وعلى أثرها تحاط الشبهات بعدد من أبطال العمل.