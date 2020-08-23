البرلمان يختتم فصله التشريعي غدا بـ19 قانونا

يختتم مجلس النواب، في جلسته العامة، غدا الإثنين، انعقاده وفصله التشريعي، بالموافقة المتوقعة على 19 مشروع قانون.

ويناقش المجلس في آخر جلساته 5 مشروعات أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، تنفيذا للمادة 38 من الدستور، من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

وتناقش الجلسة العامة أيضا مشروع قانون باستحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويأتي تقدم هذا المشروع انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، حيث إنه سيتم تخصيص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنح سنوياً إضافة لقانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

ويصوت مجلس النواب نهائيا بأخذ الرأي النهائي على 13 مشروع قانون خلال جلسته العامة غدا أيضا والتي انتهى من مناقشتها ولم يتم أخذ الرأي النهائي عليها لعدم توفر الأغلبية اللازمة، وأبرزها مشروع قانون رعاية المريض النفسي، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي وافق عليه البرلمان، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما يصوت البرلمان نهائيا على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية أو التجارب السريرية، وهو الذي انتهى المجلس من تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده وإعادته للمجلس مرة أخرى، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ومشروع قـانون بشأن تنظيم دار الإفتـاء المصـرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.