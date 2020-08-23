"بكرة هنعيش" لجابر القرموطي تُحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية "بكرة هنعيش" للإعلامي جابر القرموطي، أكثر من مليون مُشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أسبوع تقريبًا.

أغنية "بكرة هنعيش" لجابر القرموطي، يُساند من خلالها السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، حيث أهداها إلى شقيقه الراحل مصطفى القرموطي، الذي كان له دور بارز في تعليمه العزف على آلة العود وارتباطه بالموسيقى.

أغنية "بكرة هنعيش"، غناء وألحان وإنتاج جابر القرموطي، وكلمات مايكل سمير، وتوزيع رامي مصطفى، وبيانو آية شريف، كما شاركه مجموعة من الأطفال، وهم: كنزي محمود، وجنة عمرو، وحلا أشرف، ونور عبدالله، ولغة إشارة مارلي مدحت.

كان جابر القرموطي، احترف الغناء في شهر نوفمبر الماضي، حيث طرح أول أعماله الغنائية، بعنوان "مدرستي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

أغنية "مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، إذ جرى إعادة توزيعها واختيار موضوع يناسب المزاج العام، حيث يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ومن كلمات الأغنية: "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبدالله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.