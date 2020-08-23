وزير الأوقاف: إعداد قرار وزاري الآن بتطبيق القيمة العادلة لمال الوقف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه مع عودة صلاة الجمعة وفي حال نزول المصلين للمسجد وكان المسجد قد امتلئ عليهم العودة للصلاة في المنزل بلا حرج.

وتطرق جمعة خلال حديثه على شاشة "إكسترا نيوز" إلى التعامل السئ مع وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استغلالها سواء فيما يهدد أمن الوطن والخروج عن القيم والأخلاق، مشددا على أن كل ذلك السلوك ليس من الأخلاق أو الدين أو القيم ووزارة الأوقاف تتعامل مع هذا الأمر بشدة وحسم خصوصا وأن من ينتمي لوزارة الأوقاف لايليق له سوى ماينبغي أن يكون عليه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد جمعة على أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن أهمها التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة بيعا وشراءا والآن يتم إعداد قرار وزاري بأنه من الآن ومن تاريخه لن يتم إجراء أو تجديد أي تعاقد على أي تعامل يخص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف أو ملحقات المساجد أو أي شئ تابع لوزارة الأوقاف بغير القيمة العادلة.

واستكمل جمعة أن مال الوقف يجب الوفاء بحقه كاملا ومال لوقف لايسقط بالتقادم ولايجوز أن يكون بغير القيمة العادلة، وآن الآوان أن من يتعامل مع الوقف بأن يتعامل بالقيمة السوقية العادلة التجارية بيعا وشراءا، وفاءا لحق الوقف وشروط الواقفين.