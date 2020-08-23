أخبار البنوك.. شروط ومزايا قرض السيارة المستعملة في 6 بنوك

يقدم عدد من البنوك خدمة قرض السيارة المستعملة للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتشترط بعض البنوك أن تتوافر في العميل شروط معينة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، مميزات وشروط قرض السيارة المستعملة في بعض البنوك على النحو التالي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قروضا لتمويل شراء السيارات المستعملة للموظفين ورجال الأعمال ولأنظمة الدفعات المقدمة وبضمان الأوعية الادخارية.

- تمويل يصل إلى 600 ألف جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- يجب أن يتراوح سن العميل بين 21 - 60 عاما عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة:

- طلب تمويل شراء سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين.

- عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- بالنسبة لرجل الأعمال يضاف كشف حساب بنكى للستة أشهر السابقة وسجل تجارى حديث (لرجال الأعمال)، وترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).

بنك QNB الأهلي

مع الارتفاع المتزايد لأسعار السيارات الجديدة في الوقت الحاضر، أصبح من الصعب شراء سيارة جديدة بأسعار في متناول يدك، لهذا يقدم بنك QNB الأهلي، الحل الذي يتيح لك تمويل سيارة أحلامك حتى إذا كانت مستعملة وبأبسط الإجراءات.

- القرض يصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية.

- تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

- خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

- مدة القرض تصل إلى 60 شهرا.

- قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه.

- يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- القرض متوفر للعملاء المصريين فقط.

- القرض متاح للموظفين، أصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في بنك QNB الأهلي الحاليين.

معايير السيارة المستعملة:

- تمويل جميع السيارات (عدا الصيني).

- الحد الأقصى لتاريخ التصنيع: 7 سنوات سابقة.

- الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 25% من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية.

- متاحة لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، إلخ...).

بنك الاتحاد الوطني

- الحد الأقصى للقرض 500 ألف جنيه.

- حد أقصى للتمويل 85% من قيمة السيارة.

- فترة سداد حتى 10 سنوات حال تحويل المرتب أو الأقساط للبنك.

- يشترط في مقدم الطلب بالنسبة للموظفين: ألا يقل الحد الأدنى لسنوات العمل 6 أشهر بالجهة الحالية، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه، وأن يتراوح سن العميل بين 21 إلى 60 عاما عند انتهاء الأقساط، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يتراوح سن العميل بين 24 و65 عاما بنهاية مدة القرض، وحد أدنى لبداية النشاط 3 سنوات.

- يمكن شراء أي سيارة ركاب باستثناء السيارات الرياضية وسيارات البيك آب.

- فترة السداد تكون من 36 شهرًا وبحد أقصى 120 شهرًا (طبقًا لموديل السيارة وسنة الصنع).

الأوراق المطلوبة:

للموظفين:

1. البطاقة الشخصية.

2. أصل شهادة الراتب وخطاب التحويل.

3. فاتورة خدمات حديثة بالعنوان الحالي (كهرباء، غاز، مياه).

4. كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

لأصحاب الأعمال:

1. صورة حديثة من السجل التجاري بحد أقصى 6 أشهر (ساري).

2. كشف حساب بنك شخصي لآخر 6 أشهر.

3. قيمة السيارة (مستند رسمي).

للمهن الحرة:

1. تسجيل النقابة.

2. ترخيص الصيدلية/ العيادة/ المكتب.

3. كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

4. ثمن السيارة (مستند رسمي).

بنك البركة

- الحد الأقصى للتمويل 750 ألف جنيه.

- القسط الشهري لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري.

- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).

- إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

- التمويل للسيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية بحد أقصى 4 سنوات من سنة الصنع.

- السيارات الكورية بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع.

- حال سداد مقدم 50% من قيمة السيارة يشترط استيفاء وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد بإضافة إلى شرط تقييم السيارة من الوكيل المعتمد.

- حالة الشراء من الوكيل المعتمد يكون عرض السعر بديلًا عن التقييم مع إمكانية الإعفاء من حظر البيع والتأمين الشامل على السيارة.

- يصدر البنك شيكا مصرفيا لصالح البائع.

البنك العربي

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تمويل يصل إلى 900 ألف جنيه.

- فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.

- تأمين على الحياة مجانًا.

الأوراق المطلوبة:

1. صورة الرقم الوطني للمقترض أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين.

2. فاتورة حديثة للخدمات العامة (كهرباء/ غاز/ تليفون).

3. خطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل.

4. كشف حساب راتب لآخر 3 أشهر للموظفين وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

5. شهادة بحالة السيارة الفنية والقيمة السوقية لها من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك العربي.

البنك المصري الخليجي EG Bank

- تمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة.

- قيمة القرض تصل حتى 500 ألف جنيه مصري.

- مدة القرض من 6 أشهر وتصل حتى 60 شهرًا.

الأوراق المطلوبة:

1. صورة البطاقة الشخصية.

2. فاتورة مرافق حديثة (ماء، كهرباء أو غاز).

3. إثبات مصدر الدخل.

4. لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

5. للعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب، وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

6. أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، إضافة إلى سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة، أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري، ورخصة منشأة طبية للمهنيين.