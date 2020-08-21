أخبار البنوك.. شروط الحصول على قرض المصروفات المدرسية

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، حيث إنه من المقرر أن يبدأ 17 أكتوبر المقبل، ما يضع أولياء الأمور في حيرة شديدة حول توفير المصروفات الدراسية والتي يتم دفعها أو جزء منها قبل بدء العام الدراسي، ويقدم عدد من البنوك قرض المصروفات المدرسية لمساعدة أولياء الأمور على توفيرها.

وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك حلولا لتوفيرالمصروفات الدراسية وتسديدها، من خلال الحصول على قروض المصروفات الدراسية سواء للمدارس في عدد من البنوك، وفق الموقع الرسمي الخاص بكل بنك على حدة، كالتالي:

قروض المصروفات المدرسية

بنك التعمير والإسكان

الشروط المطلوبة

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصاريف الدراسية.

- تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر و حتى 12 شهرًاَ.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان بمفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب 6 أشهر متصلة.

المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب آخر 6 اشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

بنك مصر

الشروط المطلوبة

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 84 شهرا.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من مقر أو جهة العمل.

- بيان مفردات المرتب الشهري.

- تعهد مكتوب من جهة العمل بتحويل القسط الشهري.

البنك الأهلي الكويتي

الشروط المطلوبة

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- يوفر القرض تأمينا على الحياة طوال فترة السداد.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا.

خطوات الحصول على قرض التعليم

- من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

- أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء والمتاحة على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع.

في حاله رغبة العميل في إلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من التمويل قبل انتهاء مدته، يقوم العميل بالتوجه إلى الفرع وكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

بنك SAIB

- تمويل يصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

- تمويل يبدأ من 5000 جنيه، حتى 100 ألف جنيه مصري.

- فترة تمويل من 6 أشهر حتى 12 شهرًا.

- يتراوح عمر العميل بين 24 حتى 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- حد أدنى للراتب الشهري 4 آلاف جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي

- تمويل 100% لجميع الرسوم الدراسية.

- تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مدة القرض من 12 شهرًا وتمتد طبقًا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.