أخبار البنوك.. خدمات يقدمها بنك مصر لأصحاب المشروعات الصغيرة

على مدار الـ5 أشهر الماضية، حرصت الكثير من البنوك على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والعملاء، للتسهيل من التعاملات البنكية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بتعزيز الخدمات الإلكترونية وإتاحة الفرصة لإجراء العمليات البنكية من المنزل دون الحاجه للذهاب لمقر البنك.

ويقدم بنك مصر عددًا من الخدمات غير المصرفية للمشروعات الصغيرة المتضررة من جائحة فيروس كورونا لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل برنامج بنك مصر لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كالتالي:

1 - خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة.

2 - الخدمات التسويقية، لتشجيع العملاء على التسويق والبيع الإلكتروني.

3 - خدمات التدريب، والتي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية، ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعُد الاجتماعي الحالي كتدريب إدارة الأزمات، وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات، وكيفية التكيف مع تغيرات السوق والتدريب على الإنترنت البنكي للشركات.

4 - خدمات شركاء الأعمال.

5 - خدمة التحليل المالي، للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حاليًا، ما يؤدي للوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

6 - خدمات دراسات الجدوى.

7 - خدمة تيسير الحصول على تمويل، من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية، والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنّب التصنيف غير الجيّد لدى مؤسسات التمويل، سواء مصرفية أو غير مصرفية.