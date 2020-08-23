فايلر عن محمد هاني: لا يصلح لقيادة الجبهة اليمنى

تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، عن فكرة عدم تدعيم الجبهة اليمنى والاكتفاء بمحمد هاني، مع الاستعانة بأحد اللاعبين أمثال حسين الشحات أو أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة، بعد رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أن محمد هاني لا يصلح لشغل مركز الجبهة اليمنى بمفرده في الموسم المقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا