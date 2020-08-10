محمد العدل: هاني سلامة وش خير عليا وقريبا "تحت تهديد السلاح"

أعلن المخرج محمد العدل "ماندو" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعاونه للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة.

ونشر ماندو صورة تجمعه مع الفنان هاني سلامة وعلق قائلا: "الراجل ده كان وش الخير عليا من 7 سنين في مسلسل "الداعية"، هاني سلامة "تحت السيطرة" فيلمي القادم إن شاء الله عودة مرة أخرى مع سلامة إن شاء الله".

وأعلن المخرج محمد العدل، انضمامه منذ فترة، لفيلم "تحت تهديد السلاح"، بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن المنتظر بدء تصوير الفيلم خلال أيام، وهو يقوم على البطولة الجماعية ويشترك فيها، هاني سلامة وياسمين رئيس وغادة عادل وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وسيكون من إخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.