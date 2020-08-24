تفاصيل دور الجداوي في "توأم روحي" وآخر كلماتها "اللي بيروح مابيرجعش"

أهدى المنتج أحمد السبكي فيلمه الجديد "توأم روحي" إلى روح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك تأكّيدًا لما نشرته "الوطن"، وقت وفاة الأخيرة عن اعتزام منتج آخر أفلامها إهداء الفيلم لها.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي خلال أحداث الفيلم، بدور"طبيبة نفسية" تعالج الفنان حسن الرداد، بعد تعرضه لأزمة نفسية بسبب وفاة زوجته بشهر العسل، وظهرت في عدة مشاهد جمعتها بـ"الرداد" فقط، ومن الجمل التي رددتها خلال الفيلم، "اللي بيروح مابيرجعش" .

وكتب "السبكي"، على تتر مقدمة الفيلم: "إهداء إلى روح الفنانة رجاء الجداوي".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.