السبكي يقرر إهداء "توأم روحي" إلى الراحلة رجاء الجداوي: آخر أعمالها

كشف مصدر، لـ "الوطن"، أن المنتج أحمد السبكي قرر إهداء فيلمه الجديد "توأم روحي"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 19 أغسطس الجاري، إلى روح الفنانة رجاء الجداوي، بدعوى أن هذا الفيلم كان آخر أعمالها الفنية قبل رحيلها.

شهد الإعلان الدعائي لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، عرض 4 لقطات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر ظهور سينمائي لها قبل رحيلها في يوليو الماضي إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المفترض عرض الفيلم في سباق أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتجه أحمد السبكي قرر تأجيله لحين زيادة نسبة التشغيل عن نسبة الـ 25% المقررة حاليًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، ولكن تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.