والدة الطفلة ضحية التعذيب: أرغمتها على العمل .. "كنت محتاجة فلوس"

أدلت والدة الطفلة أمنية ابراهيم، ضحية التعذيب على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، بأقوالها أمام النيابة العامة في كفر الشيخ.

وقالت والدة الطفلة إن طليقها لم يكن يعلم بعمل ابنتهما، ولكنها اضطرت لذلك لحاجتها إلى المال بعدما طلقها، "كنت بشغلها علشان محتاجة فلوس، وطليقي مكنش يعرف بشغل بنته، واتفقت مع وسيطة عندنا بتشغل الخادمات في منازل الناس في القاهرة والجيزة".

وأضافت: "بنتي كانت شغالة وشغلها مستقر وتدر علينا دخلا، لكن في يوم قالتلي أنا مش عاوزة أروح تاني علشان بيضربوني، فكرت أنها بتقول كدة علشان متشتغلش".

وأضافت أن المتهمَيْن تعديا على المجني عليها؛ لرعاية صغيريهما المصابين بمرض (التوحد).

ونوهت بأن ابنتها طلبت منها في الفترة الماضية عدم الاستمرار في العمل، والعودة للإقامة مع والدها، ولكنها كانت تدفعها للاستمرار في العمل رغما عنها.

أوضحت أنها علمت من الوسيطة المذكورة بإصابة ابنتها بحروق لتعدي المتهمين عليها، مؤكدة أن والد المجني عليها لم يكن يعلم بأمر تشغيل ابنته إلا منذ أسبوعين، ولم يُبدِ اعتراضًا بعد علمه بذلك، موضحةً أنها لم تحضرْ لحظةَ استلام ابنتها لكونها كانت في حالة وضع.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الأم بضمان مالي، بعدما أسفرت تحريات الشرطة، عن استغلالها ابنتها بتشغيلها لدى المتهمَيْن خادمةً سعيًا وراءَ المال.

وأمر رئيس نيابة كفر الشيخ، بحبس الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ بعد تجديد حبس زوجها "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كما قرر استدعاء زوجته المصرية التي تحمل الجنسية المغربية، ووالدة الطفلة لسؤالها في الاتهمامات المنسوبة لها بالإهمال وتعريض حياة ابنتها للخطر دون علم والدها.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني وزوجته المتهمة، وأكدت الطفلة اعتداء الضابط وزوجته مغربية عليها وتعذيبها أثناء عملها في منزلهما، لافتاة إلى أنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى.

وجرى القبض على ضابط الشرطة المفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

وكان مدير أمن كفرالشيخ اللواء خالد العزب تلقى إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "إبراهيم.ف.ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.