والد الطفلة ضحية تعذيب الضابط المفصول وزوجته: "قالتلي متسبنيش يا بابا"

عبّر إبراهيم فتحي حامد، والد الطفلة "أمينة"، البالغة من العمر 9 أعوام عن حزنه وصدمته عندما رأى جسدها المشوه والمحروق، حيث دخل في نوبة بكاء حينما جاء بها الضابط المفصول وسلمها لها، مؤكّدًا أنَّه لم يتعرف عليها من كثرة التشوهات بجسدها، لافتًا إلى أنَّه لم يرها منذ عامين كاملين نظرًا لبقاءها مع والدتها عقب انفصالهما.

والد الطفلة "أمينة": عاوز حق بنتي.. وأثق في القانون

وروى الأب تفاصيل واقعة تعذيب ابنته قائلًا: "مكنتش قادر أصدق إن دي بنتي أمينة من كثرة التشوهات اللي في جسمها والحروق، ولما الضابط جه سلمني البنت قالي دا زيت مغلي اندلق عليها، وشوفت الخوف في عنيها وشعرها اللي قصوه، والبنت اترمت عليا وقالتلي الحقني يا بابا".

وأكّد والد الطفلة أنَّه لم يجد أمامه سوى الاتصال باحد المحامين والتوجه بعدها لقسم شرطة كفر الشيخ وتحرير محضر بالواقعة، لافتًا إلى أنَّه تمّ نقل ابنته للمستشفى في حالة سيئة، وجرى تحويلها لمستشفى طنطا الجامعي.

واستكمل والد الطفلة، أنَّها طالبته بالتواجد معها لكنه عجز عن ذلك نظرًا لتواجده في قسم الشرطة لساعات، عقب اتهامه من قبل الضابط المعتدى عليها لحين أفرجت عنه النيابة العامة بعد التأكّد من صدق كلامه.

وقال والد الطفلة ضحية التعذيب في كفر الشيخ، إنَّه انفصل عن والدتها منذ عامين كاملين وله منها 5 أبناء ولدين و3 بنات، وضمتهم لحضانتها، وكان يرسل لهم نفقاتهم الشهرية وفقًا للقانون، مستدركًا أنَّه لم يكن يعلم بأن طفلته تعمل خادمة، ولم يتمكن من رؤية أبنائه ولو علم أنَّها تعمل خادمة لم يكن يسكت عن ذلك.

وأكمل: "أنا فوجئت بواحد جايبلي بنتي، وبيقولي كانت شغالة خدامة عندنا في الجيزة، ولقيت البنت جسمها كله مشوه، وحالها صعب، بكيت ومقدرتش أنطق ولا كنت عارف اتصرف، إلا لما اتصلت بمحامي وبالنجدة".

واختتم والد الطفلة حديثه: "عاوز حق بنتي وواثق إن القانون هيجيب حقها لازم الضابط المفصول وزوجته المغربية يتمّ حسابهما، أما أولادي فسينتقلوا للعيش معي".

قررت نيابة قسم أول كفر الشيخ، حبس "كمال الدين. م. خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، مؤكّدة اعتداء ضابط وزوجته -مغربية الجنسية- عليها وتعذيبها في أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما وأنَّهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات الأولية، حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.