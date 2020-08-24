إخواني يذبح طالب ثانوي بالمعادي: بيقف مع البنات تحت بيتي

"بيقابل بنات تحت بيتي وحذرته كتير ومقصدتش أقتله أنا كنت بخوفه بالسكينة بس اتعدى عليا فضربته بيها ومات".. بهذه العبارات اعترف عامل ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بذبح طالب ثانوي وإلقاء جثته في صندوق قمامة بالمعادي، أمام النيابة العامة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وقال المتهم إنه مقيم في شارع الجزائر بمنطقة المعادي وكل يوم يشاهد المجني عليه يقف أسفل منزله ومعه فتاة، ونصحه كثيرا ولكنه كان لم ينقطع عن مقابلة البنات أسفل منزله، وأضاف أنه يوم الواقعة ذهب اليه ومعه سكين المطبخ لكي يخيفه ويحذره، ولكنه تطاول عليه في الكلام وحدثت مشادة كلامية قام خلالها المجني عليه بسبه وقذفه، ولم يتمالك نفسه سوى وهو مسدد له طعنه في البطن، وتابع أنه كان بصحبة فتاتين وعندما وجدتاه سقط على الأرض هربتا من مكان الواقعة، وأشار إلى أنه صعد إلى منزله وبعد ساعتين نزل إلى الشارع مرة أخرى ليستطلع الأمر هل أحد أنقذه أم لا، وكانت المفاجأة بالنسبة له بانه عثر علي جثته ، وقام بسحبها علي الارض لأقرب صندوق قمامة حتي يبعد الشبهات عنه ووضعها في الصندوق بشارع العروبة بدائرة قسم شرطة البساتين وعاد الي المنزل ليجد بعد ساعات المباحث تلقي القبض عليه.

وتلقي مأمور قسم شرطة البساتين من عمال جمع القمامة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة في شارع العروبه، وبالانتقال والفحص والمعاينة وتبين العثور علي جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسة ولا يحمل مستندات تدل علي شخصيته ومصاب بطعنتين في بطنه واخري في رقبته وتوصلت التحريات وتفريغ الكاميرات التي سجلت الواقعة بأن الجثة لشاب اسمه ادهم ا " 17 سنة " طالب بالثانوي ومقيم بالبساتين وكان يسير في شارع الجزائر بالمعادي بصحبة زميلته بالدراسة وشقيقتها الصغرى وفوجئ المجني عليه بشخص " ملتحي" يعاتبه على توقفه مع تلك الفتاة أسفل منزله ، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنتين للمجني عليه في البطن واخري في الرقبة وحاول المجني عليه الفرار عندما طعنه ألا انه اصطدم بحجر فسقط على الأرض غارقا في دمائه.

وبعد ساعتين عاد المتهم ليشاهد جثة أدهم ملقاة بالطريق العام ، فقام بسحب الجثة وسحلها بالطريق العام سيرا على قدمه من الشارع الجزائر حتى شارع العروبة وألقى بجثته بصندوق قمامة ، لإبعاد الجثة عن محل سكنه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتبين من خلال التحقيقات بانه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات