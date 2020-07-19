مقتل طالب ثانوي في ظروف غامضة بسمالوط

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف ملابسات مقتل طالب ثانوي تم العثور على جثته بين العمارات بمركز سمالوط.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طالب ملقاة بين العمارات بالقرب من موقف سمالوط، وبه عدة طعنات.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع مباحث مركز سمالوط، تم الانتقال لفحص البلاغ، وتبين أن المجني عليه عُثر عليه جثه هامدة بين العمارات قرب موقف سمالوط، وترجح التحريات الأولية وجود خصومه ثأرية مع آخرين.

ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، التي تحرر بها المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابه لتباشر التحقيق والتصرف.