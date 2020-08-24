أسعار الخضروات اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية، اليوم الاثنين 24 أغسطس، والتي تتنوع بين البطاطس والطماطم والخيار، وغيرها، على النحو التالي:

البطاطا

وصل متوسط سعر الكيلوجرام من البطاطا 3 جنيهات.

الزيتون

ووصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، و12 جنيها للزيتون بيكول ومنزيل، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

القرنبيط

ووصل سعر متوسط وحدة قرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيها.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.

الجزر

تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 15 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 16 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3 إلى 8 جنيهات.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 18 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.