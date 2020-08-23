محافظ دمياط تستعرض آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ومسؤولي إدارة الأملاك، والشؤون القانونية بالديوان العام، لمتابعة الموقف الحالي بملف تقنين أراضي الدولة.

وتناول الاجتماع أيضًا استعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين، وغير المستوفاة للشروط، وكذلك الحالات التى ثبت عدم جديتها، كما تم مناقشة الإجراءات المُتخذة حيالهم، فضلًا عن عرض أعداد الحالات التى تم التعاقد عليها والجارية، إضافة إلى ما انتهت عليه لجنتى المعاينة والتسعير.

وأكدت المحافظ، سرعة إنهاء كافة الإجراءات والخطوات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة تقنين أراضى الدولة، موجهة بإبرام التعاقدات مع من تم الموافقة على تقنين أوضاعه، وقام بسداد الرسوم المقررة.

في سياق آخر، ناشدت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج المواطنين بسرعة التوجه للوحدة المحلية لسداد المديونيات المستحقة عليهم، وإلا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.