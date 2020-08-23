وكيل "زراعة دمياط" يتابع إجراءات التحويل من "الغمر" إلى "الحديث"

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال المعاينات ورفع الإحداثيات للمساحات المقدم طلبات التحويل الخاصة بها بنواحي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عطوة، بمعهد بحوث الأراضي والمياه ومسئول الري الحديث، والدكتور محمود السعيد، بمعهد بحوث الأراضي والمياه، وبحضور قيادات المديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن أجهزة الزراعة تعمل بكامل طاقتها على هذا الملف، كما أوصى بأهمية التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول إلى أساليب الري الحديثة وأهم المكتسبات التي تحققها لصالح المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الري.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.