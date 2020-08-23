الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدًا للاستشعار عن بعد

نجحت الصين، اليوم، في إطلاق قمر اصطناعي بصري جديد للاستشعار عن بعد من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة "جيوشوان" بجنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه تم إرسال القمر الاصطناعي "جاوفين- 905" في المدار الجوي بواسطة الصاروخ الحامل، طراز "لونج مارش 2 دي".

وتم إطلاق قمر اصطناعي تجريبي متعدد المهام وقمر اصطناعي آخر طراز "تيانتو5-" أيضا عبر الصاروخ.

وإطلاق القمر الاصطناعي اليوم هو المهمة رقم 343 ضمن سلسلة إطلاق صواريخ "لونج مارش".