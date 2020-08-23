وزير الطيران يشارك في اختبارات "التنفيذيين للقيادة" بالوطنية للتدريب

شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم، في لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP )، "الدفعة الثالثة" وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقا من حرص الدولة المصرية على صنع جيل ذو وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة من أجل الاستثمار في بناء اقتصاد وتنمية مهارات الشباب المصريين، ‪ وخاصة ممن يمتلكون مقومات الإدارة والمسؤولية بفكر جديد ومطور ينتهج أسس ومبادئ التنمية المستدامة التى تحرص عليها مؤسسات الدولة نحو رؤية مصر المستقبلية 2030.

وأثنى منار على الجهود الفعالة للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ودورها الواضح في اختيار المتقدمين ورفع كفاءتهم معربا عن تفاؤله بكفائتهم وقدرتهم نحو تمثيل كل قطاعات الدولة ودواوين الحكومة.

كما أشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية في تنظيم هذا البرنامج وأهدافه ومعايير اختيار المتقدمين معربا عن سعادته بلقاء عناصر متميزة خلال المقابلات الشخصية من كفاءات معبرة عن شباب مصر الواعد.