أمين السياحة العالمية يعجب بالأميرة ميريت ويلتقط الصور التذكارية معها

أعرب زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن إعجابه بمتحف الغردقة وبالقطع الأثرية المعروضة به وخاصة تمثال الأميرة ميريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني.

وحرص الأمين العام على التقاط الصور التذكارية مع تمثال الأميرة ميرت أثناء زيارته لتفقد الإجراءات الوقائية بمتحف الغردقة يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، جولة تفقدية أمس الأحد بمدينة الغردقة، بدأت بتفقد أحد الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة أعقبها زيارة متحف الغردقة لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على ملامح الحضارة المصرية العريقة.

وعقب زيارة المتحف، توجه الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة إلى مستشفى الغردقة حيث شاهدا الإمكانيات والتجهيزات الطبية بها من أجهزة للتنفس الصناعي وأسرَّة وغيرها من الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة الموجودة بها.

كما قاما بزيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة حيث أن رياضة الغوص هي أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدي السائحين. وتفقدا الاجراءت المتبعة منذ دخول السائح الي مركز الغوص وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص التى يتم تعقيمها قبل إعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

تأتى زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهي أول زيارة للأمين العام خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، ويرافقه خلالها وفد يضم مسؤولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.