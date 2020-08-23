صور.. العناني وأمين السياحة العالمية يتفقدان مطار الغردقة

وصل مطار الغردقة الدولى، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي بعد استئناف مصر للحركة السياحية الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.‪

حسب مصدر مسؤول من المقرر أن يعقد الجانبان عددا من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالغردقة بالإضافة إلى متحف الغردقة وعدد من الفنادق ومستشفى بالغردقة.

وتبدأ جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية صباح اليوم الأحد بتفقد الإجراءات الاحترازية بفندق الإقامة، ثم تفقد متحف آثار الغردقة، والانتقال لتفقد أحد المستشفيات يعقبه تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.