عقد امتحان قبول طلاب الابتدائية المُحولين للأزهر بالأقصر الثلاثاء

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عقد امتحان القبول للطلاب المُحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف للمرحلة الابتدائية، بعد غد الثلاثاء، وطلاب المرحلة الإعدادية، الأربعاء المقبل.

وفى نفس السياق، أصدر الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، تعليماته لإدارة الامتحانات والإدارات بعقد الامتحانات كلٌ في إدارته، وذلك تيسيرًا على الطلاب المتقدمين، مع التأكيد على أن التحويل متاح لمن يرغب في الالتحاق بالأزهر الشريف حتى 3 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه من المقرر أن تقام اللجان في إدارة الأقصر بمعهد فتيات الأقصر الإعدادي الثانوي، وإدارة القرنة بمعهد فتيات القرنة، وإدارة أرمنت بمعهد بنين أرمنت الوبورات، وإدارة إسنا غرب بمعهد محمد عبده الإسناوي، وإدارة إسنا شرق بمعهد الري.